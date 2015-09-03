البيت الابيض: عقوبات إيران مرتبطة بالتزامها بالاتفاق

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية – آية الله على خامنئي

قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش إيرنست (الخميس) إن إيران لن تحظى بتخفيف للعقوبات إلا إذا التزمت بالاتفاق النووي.

يأتي ذلك بينما نقل التلفزيون الإيراني عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قوله إنه يدعم تصويت البرلمان على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى العالمية الكبرى داعيا لرفع العقوبات تماما عن بلاده لا مجرد تعليقها.

وباشرت لجنة خاصة في البرلمان – حيث يحوز النواب المحافظون المقربون من خامنئي على الأغلبية- مراجعة الاتفاق قبل التصويت عليه. ولم تعد حكومة الرئيس حسن روحاني مشروع قانون بهذا الخصوص لإحالته إلى البرلمان.

وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني للصحفيين في نيويورك (الخميس) إن مناقشة النواب الإيرانيين للاتفاق ستكون على الأرجح اكثر سخونة من مناقشته في الكونجرس الأمريكي حيث سعى الجمهوريون الى وأد الاتفاق.

وقال لاريجاني إنه شخصيا يعتبر الاتفاق جيدا. لكنه حذر من أن هناك بعض المواقف المعارضة للاتفاق الذي ترفع بموجبه العقوبات المفروضة على إيران لمدة عشر سنوات على الأقل مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.