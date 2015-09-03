البابا فرنسيس يطالب باستئناف مفاوضات السلام

بابا الفاتيكان – البابا فرنسيس

طالب بابا الفاتيكان , البابا فرنسيس (الخميس) إسرائيل باستئناف "المفاوضات المباشرة" مع الفلسطينيين والتوصل إلى حل للخلافات .

وذكر بيان للفاتيكان أم هذه المطالبة جاءت على هامش لقاء البابا والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، على خلفية توتر بين الكنيسة وإسرائيل، بعد اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين.

وأفاد البيان أن البابا وريفلين شددا على الحاجة العاجلة للترويج لمناخ ثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين, واستئناف المفاوضات المباشرة للتوصل الى اتفاق يحترم التطلعات المشروعة للشعبين, كمساهمة أساسية في سلام واستقرار المنطقة".

وأعرب بابا الفاتيكان عن رغبته في إبرام اتفاق سلام ثنائي يجري التفاوض عليه منذ 1999 بشكل "سريع" ، كما دعا إلى التوصل إلى حل مناسب لبعض الملفات, كوضع المدارس المسيحية في إسرائيل، بحسب الفاتيكان.