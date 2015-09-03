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اعتقال حارس المنتخب الفلسطيني للناشئين

3/9/2015

عمر الزعانين
 

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، حارس المنتخب الفلسطيني للناشئين، عمر الزعانين (15 عامًا)، من أمام منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم -عبر موقعه على الإنترنت- أن والد اللاعب رمزي الزعانين، أبلغ إدارة منتخب كرة القدم، أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي اعتقل نجله دون أي مبرر.

وأشار الاتحاد، إلى أن اعتقال الزعانين يؤكد السياسة الإسرائيلية الممنهجة الرامية لاستهداف الرياضة الفلسطينية بكافة أشكالها، والحد من تطورها.

وأدان الاتحاد اعتقال الزعانين، مجددًا التزامه بالقوانين والمواثيق والقيم الرياضية الدولية كمقياس لمحاسبة سلوك الاحتلال العنصري تجاه الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.

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