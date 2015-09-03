إيران تُعين سفيرًا سنيًا لأول مرة

صالح أديبي سفير إيران الجديد في فيتنام وكمبوديا

في سابقة هي الأولى في تاريخ إيران، عيّنت طهران سفيرًا سنيًا لها في الخارج.

ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية للأنباء، عن عضو البرلمان عن مدينة سنندج، "سيد أحسن علوي"، إعلانه تعيين "صالح أديبي"، الكردي السني، الذي ينتمي لنفس المدينة، سفيرًا لإيران في فيتنام وكمبوديا، ليصبح بذلك أول سفير إيراني ينتمي للمذهب السني.

وخلال مشاركته في اجتماع المجلس الإداري لمحافظة كردستان، اعتبر علوي أن تعيين سفيرٍ سني لإيران، يأتي في إطار إيفاء الرئيس "حسن روحاني" بالوعود التي قطعها لأهالي المحافظة ذات الأغلبية الكردية.