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إيران تُعين سفيرًا سنيًا لأول مرة

3/9/2015

صالح أديبي سفير إيران الجديد في فيتنام وكمبوديا
 

في سابقة هي الأولى في تاريخ إيران، عيّنت طهران سفيرًا سنيًا لها في الخارج.

ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية للأنباء، عن عضو البرلمان عن مدينة سنندج، "سيد أحسن علوي"، إعلانه تعيين "صالح أديبي"، الكردي السني، الذي ينتمي لنفس المدينة، سفيرًا لإيران في فيتنام وكمبوديا، ليصبح بذلك أول سفير إيراني ينتمي للمذهب السني.

وخلال مشاركته في اجتماع المجلس الإداري لمحافظة كردستان، اعتبر علوي أن تعيين سفيرٍ سني لإيران، يأتي في إطار إيفاء الرئيس "حسن روحاني" بالوعود التي قطعها لأهالي المحافظة ذات الأغلبية الكردية.

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