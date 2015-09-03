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أولاند: صورة الطفل السوري الغريق نداء للضمير الأوروبي

3/9/2015
 الرئيس الفرنسى أولاند ورئيس الوزراء الإيرلندى إنداكيني

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن صورة الطفل السوري الغريق , مضيفا " على أوروبا استضافة كل من طرد من بلاده لأنه مضطهد".

وأشار أولاند خلال مؤتمر صحفي عقدة اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس حول أزمة اللاجئين إلى أنه هناك دول لا بد أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه اللاجئين. مؤكدا على أن ما اعتمد من إجراءات بشأن اللاجئين غير كافيا .

وذكر الرئيس الفرنسي أن 3 ألاف شخص ماتوا غرقا فى البحر منذ بداية العام .

 من جانبه قال رئيس الوزراء الأيرلندي إن صورة الطفل السوري الغريق صدمت العالم , مشيرا إلى أن بلاده لن تتخطى أزمة اللاجئين السوريين قبل إيجاد حل للأسباب الرئيسية لها .

المصدر : الجزيرة مباشر
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