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أردوغان: الإنسانية كلها مسؤولة عن غرق الطفل السوري

3/9/2015

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن الإنسانية كلها مسؤولة عن غرق الطفل السوري "إيلان كردي" البالغ من العمر 3 سنوات أثناء محاولته اللجوء إلى اليونان , مشيرا إلى أن العالم الغربي أدار ظهره للاجئين السوريين اللذين يغرقون في البحر المتوسط, داعيا المجتمع الدولي لإيجاد حل للهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة البشر .

من جانب آخر، أكد أردوغان في كلمته أمام قمة مجموعة دول العشرين، أن بلاده مفتوحة أمام دول مجموعة العشرين للاستثمار فيها, مشيرا إلى أنه حريص كل الحرص على إدماج المرأة والشباب في الدورة الاقتصادية,

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أصبحت محط أنظار العالم بعد أن كانت دولة عادية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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