ويتسون: السيسي ثاني أكبر سجان لمعارضيه، ياله من إنجاز!

في الوقت الذي تحدث فيه السيسي عن الحرية غير المسبوقة للإعلام في مصر كتب نائب رئيس تحرير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، جاكسون دل، مقالاً عن سجون السيسي المكتظة بالمعارضين ليحتل المرتبة الثانية بعد كوريا الشمالية.

وعلقت سارة ويتسون، رئيس قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، على مقال الواشنطن بوست من خلال تغريدة لها على تويتر قائلة: "سجون السيسي المكتظة .. أكبر سجان للمعارضين السياسيين بعد كوريا الشمالية .. ياله من إنجاز!".

ورأى جاكسون ديل أن قرار العفو عن مئة معتقل الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من بين 40000، لن يغير شيئاً من حقيقة أن مصر هي ثاني أكبر دولة في عدد مسجوني الرأي بعد كوريا الشمالية.

وبحسب الكاتب فإن السبب وراء إفراج السيسي عن مئة من السجناء السياسيين هو زيارته الأمم المتحدة، ورغبة السيسي في الظهور بمظهر رجل الدولة القوي والعادل في نفس الوقت، والمستعد لتصحيح الأخطاء حتى أثناء معركته الطاحنة مع تنظيم الدولة.

وأشار الكاتب إلى عدم معرفة أحد عدد المعتقلين السلميين تحديدا في السجون المصرية، لكن النظام المصري نفسه أقر بأن الرقم يصل إلى عشرات الآلاف.

وطبقاً للمجلس الثوري المصري فإن هناك أكثر من 40.000 معتقل بما في ذلك أكثر من 1000 محكوم عليهم بالإعدام، من ضمنهم الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والذي أطيح به في انقلاب عسكري.

كما أن هناك 18 صحفيا مسجونا في مصر جنبا إلى جنب مع المئات من النشطاء الليبراليين والعلمانيين وقادة ثورة 25 يناير.

ولفت إلى أن نظام السيسي قتل ما يزيد على 90 سجينا في الفترة ما بعد الانقلاب العسكري.

ويزداد القمع سوءاً إذ بدأت قوات الأمن في إعدام المشتبه بهم بعد اعتقالهم، وهو ما حدث مع 13 عضوا من الإخوان في القاهرة في الأول من يوليو.

وأكد الكاتب أن المسؤولين الكبار في إدارة أوباما على دراية بكل هذه الإجراءات، ومؤخرا استمعوا إلى محمد سلطان الذي أفرج السيسي عنه بعد اعتقال دام 21 شهرا .