واشنطن وموسكو اتفقتا على مبادئ أساسية بشأن سوريا

الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على "بعض المبادئ الأساسية" بشأن سوريا .

وقال "هناك اتفاق على أنه يجب أن تكون سوريا دولة موحدة وأن تكون علمانية وأن هناك حاجة إلى التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وإنه يجب أن تكون هناك عملية انتقال سياسي موجهة" مضيفا أنه لا تزال هناك خلافات على النتيجة التي ستسفر عنها عملية الانتقال.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الثلاثاء) بعد لقاء الرئيسين الأميركي والروسي أن موسكو وواشنطن ستواصلان المحادثات للتوصل إلى تسوية في الملف السوري ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وصرح لافروف في مقابلة للتلفزيون الروسي "لم نتفق على مراحل محددة" لكن الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين "اتفقا على مواصلة التعاون".

وأوضح أن "محادثات بين وزارتي الدفاع ووزارتي الخارجية للبلدين ستجريان لهدف مشترك وهو القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف "على جميع الذين يكافحون تنظيم الدولة الإسلامية ويكرهونه تنسيق تحركاتهم" مستبعدا فكرة "قيادة موحدة".

وأوضح بوتين فى تصريحات صحفية بعد لقائه بأوباما أنه تطرق إلى "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب".

واوضح على ما أفاد بيان للكرملين "ادركنا أن عملنا المشترك ينبغي تعزيزه. والأن نبدأ البحث في إنشاء الآليات المناسبة".

والتقى الرئيس الروسي ونظيره الأميركي لمدة ساعة ونصف مساء الأثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصف اللقاء بأنه "بناء ومنفتح بشكل مفاجئ".

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع كل الدول بما فيها روسيا وايران، الحليفتان الثابتتان للنظام السوري، لحل النزاع فى سوريا الذي دمر البلاد واسفر عن مقتل أكثر من 240 الف شخص في أربع سنوات ونصف.

وكان الرئيس الأميركي دعا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأثنين، إلى مرحلة انتقالية في سوريا تستثني بشار الأسد , معتبرا أنه لا استقرار في سوريا مع بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد ، معرباً عن استعداده للعمل مع روسيا وإيران بهذا الشأن ..

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأثنين أن بلاده ستعقد في الأيام القريبة القادمة اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن الدولي لبحث التنسيق بين جميع القوى التي تواجه تنظيم الدولة الإسلامية .

وأضاف بوتين أن الهدف من هذا الاجتماع الذي ستعقده روسيا بصفتها رئيسا للمجلس في دورته الحالية، هو تحليل التهديدات المحدقة بمنطقة الشرق الأوسط .

وأفاد بأن روسيا تقترح بحث إمكانية التوصل إلى صياغة قرار للمجلس الأمن ينص بشأن تنسيق جهود جميع القوى المناهضة لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعات إرهابية أخرى. وشدد بوتين على ضرورة أن يعتمد هذا التنسيق على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .