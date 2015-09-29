نشطاء يسخرون من الخلاف الأمريكي الروسي حول سوريا

الرئيسين ألأمريكي و الروسي

ثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في اعقاب الخلاف المعلن بين الجانبين الأمريكي و الروسي في اجتماعات الأمم المتحدة على الدور الذي سيلعبه بشار الأسد في حل الصراع الداخلي هناك، حيث اعتبرت غالب التعليقات أنه لا يوجد خلاف بين الطرفين .



بينما عبر البعض عن حالة العرب التي جعلت دولا تبعد عنهم آلاف الكيلومترات تتحكم في مصائرهم ، و نترككم مع عينة من تعليقات نشطاء التواصل الاجتماعي :



حمد بن حسن العدواني :



لا يعادونكم من اجل الدين ولكن لأنكم عرب فتوحدوا .. مثل ما توحد العرب في معركتي القادسية واليرموك وهزموا الفرس والروم .



داوود يعقوب :



أستغرب من أصرار الغرب من تسمية الثورة السورية بالحرب الأهلية ، لماذا ينكرون أنها ثورة شعب ضد دكتاتور وعصابته لماذا التزييف كل شيء ؟ ، واضح أن الكل يعلم أنه يقتل الشعب بسبب البقاء على الكرسي ويوجد ضمن عصابته من أهل السنة أكثر من العلويين والمسحيين والدروز وأكراد وغيرهم فكما أقول هي ثورة الشعب ضد الدكتاتور ومن معه من عصابته .



وليد الدالي :



اعتقد لو بشار ملاك منزل او صلاح الدين نفسه وكان سببا في قتل مات الالاف من شعبه فلا يستحق الحياه فضلا عن الحكم .



كامل غانم :



ولا في اختلاف بينهما ،،فكلاهما متفق على تدمير الشعب السوري ،،وبقاء بشار لحماية اسرائيل .



عبدالرحمن عبدو :



اختلفا بالظاهر واتفقا بالخفاء على استمرا ر الوضع على ما هو عليه .



أحمد محمد:



اخذتم بالكم ( الحرب الاهلية ) بمعنى حتى لو بشار مشى من الحكم .. تصبح حرب اهلية برضه يستدعي التدخل الاجنبي