ناسا تكتشف مياه سائلة بالمريخ وترجح احتمالية الحياة عليه

كشف علماء في وكالة "ناسا" الأمريكية لأبحاث الفضاء، عن وجود مياه سائلة ومالحة على كوكب المريخ.

وبعد أبحاث استغرقت 4 سنوات واستــُكشف خلالها نحو 4% من سطح الكوكب، رُصدت المياه في ثلاث مناطق.

ورجّح علماء ناسا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، احتمال وجود حياة على سطح هذا الكوكب البارد.

واستند علماء ناسا في تأكيد وجود الماء المالح السائل على سطح المريخ إلى أنه ترك أثرا يشبه الوضع على سطح الأرض، حيث إن الماء المالح ترك تعرجات ومنحنيات على سطح المريخ تشبه التعرجات والمنحنيات التي صنعها الماء المالح على سطح الأرض.

وقال الباحث ألفريد ماكوين من جامعة أريزونا إن الماء الذي تم اكتشافه مالح ومتدفق ودرجة حرارته أعلى من درجة حرارة كوكب المريخ، مشيراً إلى أن مياه هذا الكوكب تتدفق تحت الحفر.

ولفت في مقابلة مع شبكة الجزيرة إلى أن وجود المياه رغم أنه غير كافٍ لتأكيد وجود حياة على المريخ فإنه يشير إلى إمكانية ذلك، واعتبرها الخطوة الأولى للانطلاق للبحث عن حياة على سطح الكوكب.

ومع إعلان وكالة "ناسا" هذا الاكتشاف، تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي في العالم بشكل واسع مع الموضوع.

وعلق المغردون العرب على موقع تويتر بتغريدات لم تخل من البعد السياسي الاجتماعي.