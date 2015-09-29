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متطرفون يهود يقتحمون الأقصى مجدداً تحت حراسة إسرائيلية

29/9/2015

أفاد مراسل الجزيرة في القدس بأن جماعات يهودية متطرفة اقتحمت الحرم القدسي الشريف صباح اليوم (الثلاثاء) تحت حراسة مشددة من قبل جنود الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من الوصول إلى باحات الأقصى وبواباته.

وكان عشرات الفلسطينيين قد أدوا صلاة الفجر عند أبواب الحرم بعدما منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إليه.

وأضاف مراسلنا أن المرابطين في المسجد الأقصى غادروه ليلاً حيث أغلقت جميع أبواب الحرم.

ومنعت سلطات الاحتلال المرابطين داخل الخط الأخضر من الوصول إلى القدس كما أوقفت حافلة تقل مرابطين من مدينة شفا عمرو وأنزلت منها كل من هم دون الخمسين عاما.

وأضاف مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال تواصل نشر جنودها في البلدة القديمة وضواحيها وغلق كل المنافذ المؤدية الى المسجد الأقصى بمناسبة حلول ما يسمونه عيد العُرش اليهودي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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