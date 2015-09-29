قادة العالم يشاركون في قمة مكافحة الإرهاب

افتتاح المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب

قال الرئيس الأمريكى باراك أباما, إن معاملة المعارضة من قبل الأنظمة على أنهم إرهابيون يساعد تنظيم الدولة فى التوسع , مشيرا إلى أن تنظيم الدولة يسعى جاهدا لتوسيع نطاقة , مضيفا أن العمليات العسكرية لن تنجح فى مواجهته دون مشروعات تنموية واقتصادية .

وأوضح أوباما خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب بمشاركة عدة قادة دول بنيويورك, إنه تم تحقيق نجاحات كبيرة فى التصدى لتنظيم الدولة الإسلامية خاصة بعد تقديم المساعدات لتركيا, وفى الوقت نفسه قال نواجه تحديات كبيرة فى مواجهات تنظيم الدولة فى العراق وسوريا وشمال إفريقيا .

وقال بان غى مون الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته فى المؤتمر, إن كثيرا من شباب العالم الذين فقدوا مستقبلهم وقعوا فريسة للجماعات الإرهابية , مشيرا إلى أنه ينوى وضع خطة محددة تقوم على استراتيجيات الأمم المتحدة بشأن محاربة الإرهاب, مضيفا أن "الحكومات وحدها لا تتمكن من مواجهة الجماعات الإرهابية وعلينا جميعا أن نتكاتف لمساعداتها.

وقال رئيس الوزرار العراقى حيدر العبادى إن تنظيم الدولة لايهدد العراق فقط ولكنه يهدد العالم أجمع , مشيرا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية كان يحتل أكثر من 30 % من مساحة العراق قبل تشكيل الحكومة الجديدة .

وأضاف " ملتزمون باقتلاع جذور الفساد فى العديد من المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية ونعمل جاهدين حتى تكون القوات العراقية مكونة من جميع أطياف الشعب لتحقيق الانتصار المنشود" .

وأوضح العبادى أن الجيش العراقي نجح فى تحرير العديد من المناطق العراقية التى كان تحت سيطرة الدولة الإسلامية , مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى توفير التمويل اللازم لمواصلة الحرب على تنظيم الدولة وتجفيف منابع الإرهاب, كما نحتاج لمساعدة كافة الدول خاصة المجاورة لوقف توافد المتشددين والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية .

وقال الرئيس النيجيري محمد بهاري إن بوكو حرام أعلنت البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية فى مارس الماضى للحصول على الدعم البشرى والمالى الكبير, مشيرا إلى أنها تستقبل العشرات من المقاتلين الأجانب بشكل شبه يومى , مناشدا الأسرة الدولية أن تمنع تدفق الأموال والأفراد للمجموعات الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم .

قالت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ خلال المؤتمر, لاتبرير لأى أعمال عدائية تزهق أرواح الناس, مشيرة إلى أن هناك جماعات تستهدف الشباب .

وأضافت سولبرغ " نحتاج إلى دعم النساء فى مواجهة الجماعات الإرهابية والتطرف العنيف فى العالم".

وأوضحت أن بلادها ستساهم فى الجهود التى تمنع تدفق المقاتلين إلى الجماعات الإرهابية

قال الملك عبدالله الثانى ملك المملكة الهاشمية الأردنية إن التحالف الدولى الذى يواجه تنظيم الدولة يحتاج إلى استراتيجية جديدة لتحقيق النصر , مشيرا إلى أن تنظيم الدولة يستخدم الفضاء الالكتروني فى تجنيد الآلاف على مستوى العالم .

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بريطانيا قدمت 1,6 مليار دولار لإيواء اللاجئين السوريين فى العديد من الدول .

وأضاف كاميرون "يجب الوقوف وراء الأسباب التى تؤدى إلى التطرف العنيف لما يؤديه من سفك للدماء وقتل أرواح بريئة ", مشيرا إلى أنه يجب اجتثاث الأفكار المتطرفة فى المدارس والجامعات.

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن بلاده مستهدفة من الإرهاب منذ السبعينيات , مشيرا إلى أن إرهاب حزب العمال الكردستانى الذى تتعرض له تركيا لايختلف عن إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية , مضيفا أن مواجهة الإرهاب يتطلب سياسات طويلة المدى والصبر , مشيرا إلى أن بلاده تبذل أقصى جهدها فى منع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والانضمام للدولة الإسلامية .وأضاف أوغلو " فى عام 2015 رحلنا أكثر من ألفى شخص بناء على معلومات استخباراتية", مشيرا إلى أن مايقوم به نظام الرئيس السورى بشار الأسد من ممارسات اجرامية يغذى الجماعات المتطرفة .