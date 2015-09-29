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عام على التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة و لا يزال قويا

29/9/2015
 
استعراض عسكري لمقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية داعش ( ارشيف ) 

 مرّ عام منذ نشأة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية وبدأ أولى هجماته في العراق أولا قبل أن يوسع نطاق عملياته الى مواقع التنظيم في سوريا.

وقد خلصت دراسة اعدتها مجموعة إير وور المستقلة الى أن التحالف تمكن خلال هذه الفترة من وقف تقدم مقاتلي تنظيم الدولة, لكنه لم يجبره على التقهقر بصفة واضحة, كما لم ينجح في تدمير قدراته الهجومية بالكامل.

وفق تقرير اير وور فقد نفذت قوات التحالف منذ سبتمبر الماضي الى اليوم نحو سبعة الاف وخمس وثمانين ضربة جوية منها أربعة آلاف وخمسمائة وست وأربعون  استهدفت مواقع تنظيم الدولة بالعراق وحده.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة نفذت سبعين في المائة من هجماتها في العراق  خلال هذه الفترة , قال التحالف إنه قتل أكثر من خمسة عشر الف مقاتل في صفوف تنظيم الدولة وتحدث التقرير في المقابل عن سقوط ما بين خمسمائة والف وثمانمائة ضحية مدنية.

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