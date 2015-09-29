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طهران ترحب بدعوة قطر للحوار مع دول الخليج

29/9/2015
 
وزير الخارجية الايراني

تعقيبا على ما أعلنه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته بالأمم المتحدة، لإطلاق حوار بين ايران والدول الخليجية، قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت إن بلاده ترحب بأي خطوة من شأنها أن تعزز العلاقات مع دول الجوار، إلا أن المتحدث استدرك بأن الحوار مع السعودية تحديدا بحاجة إلى دراسة خاصة.

و كان امير قطر قد قال في كلمته في الأمم المتحدة إن الخلافات الراهنة بين إيران ودول الخليج سياسية وليست مذهبية. وأضاف الشيخ تميم إن قطر مستعدة لاستضافة حوار في قطر بين إيران ودول الخليج. 

و تسود علاقة من التوتر بين السعودية و إيران على خلفية النزاع اليمني و التي  تتهم فيه الرياض طهران بدعم مليشيات الحوثي و محاولة العبث بأمنها القومي .

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