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خبيرة تربوية: التوعية الجنسية تبدأ مع ولادة الطفل

29/9/2015

قالت الخبيرة التربوية سهى الطبال إن التربية أو التوعية الجنسية لأطفالنا  لابد وأن تبدأ من سن مبكر، موضحة أنها مرتبطة منذ لحظة ولادة الطفل و انها لا ترتبط بسن معين.

وأضافت خلال لقائها مع "الجزيرة مباشر" بنافذة "ساعة صباح"  أن الاستئذان من الأطفال بداية صحيحية  للتربية على الخصوصية الجسدية والجنسية، مشيرة إلى أن أسئلة الطفل الجنسية  تبدأ من عمر 3 إلى 6  سنوات عن كيفية الولادة والحمل والفرق بين الذكر والانثى.

وأضافت أنه لا يجب التهرب من أسئلة أطفالنا الجنسية لأن ذلك يدفعهم إلى التفتيش عنها على الإنترنت أو مع أصدقائهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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