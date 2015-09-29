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توقيف 50 تونسيا في قضايا تتعلق بـ "الإرهاب"

29/9/2015

الأمن التونسي

أوقفت أجهزة الأمن التونسية 50 شخصا في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن من بين المقبوض عليهم 12 شخصا مطلوبين في" قضايا إرهابية"، و 38 آخرين من أجل" قضايا ذات صبغة إرهابية"، دون أن توضح نوعية تلك القضايا والفرق بينها.     

يُذكر أن السلطات الأمنية كثفت من إجراءاتها بعد العمليات التي استهدفت متحف "باردو" في ضواحي غربي تونس العاصمة يوم 18 مارس أذار الماضي ، والعملية المماثلة التي استهدفت يوم 26 يونيو الماضي فندقا سياحيا في مدينة "سوسة" في وسط شرقي البلاد ،وأسفرتا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من السياح الأجانب.

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