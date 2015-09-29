توقيف فرنسية تقنع الفرنسيات بزواج مقاتلي "تنظيم الدولة"

القبض على فرنسية تجند الفتيات للزواج من مقاتلي تنظيم الدولة

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على فرنسية تدعى "مايفا", تقوم بإقناع الفتيات بالرحيل إلى سوريا والعراق والزواج من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وذكرت اذاعة "إر تي إل" الفرنسية أن مايفا – التي تبلغ من العمر 21 عاما وتعرف باسم "ام الزهراء"- كانت تقوم بالتنسيق مع أشخاص بتركيا لتسهيل مرور الشابات الفرنسيات التي قامت بتجنيدهن.

وأضافت الإذاعة أنها التحقت بسوريا في 2014 بعدما اقتنعت بأفكار تنظيم الدولة ، ووجهت جهودها نحو جلب الفرنسيات لمقاتلي التنظيم بعد زواجها من أحدهم, إذ كانت تعمل على إقناعهنّ بـ"طبيعة الحياة في سوريا", مستعينة بصورها وهي تحمل بنادق الكلاشينكوف.