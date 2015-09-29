البث الحي
منوعات

تجربة بريطانية لعلاج "العمى" بالخلايا الجذعية

29/9/2015

علاج جديد للعمى باستخدام الخلايا الجذعية

تلقت أول مريضة بريطانية علاجا في إطار تجربة رائدة لعقار حديث مشتق من الخلايا الجذعية الجنينية المتخصصة في شفاء حالات مرضية يمكن أن تؤدي إلى الاصابة بالعمى. 

ووصف متخصصون بمستشفى مورفيلدز للعيون العملية بانها ناجحة وانها الأولى ضمن عشر جراحات مقررة لمشاركين في تجربة علاج مرض يؤدي إلى تحلل بقعة الشبكية وهي حالة مرتبطة بالسن. 

وتتضمن التجربة اختبار مدى سلامة وكفاءة زرع خلايا العين الخاصة بالطبقة الطلائية لصبغة الشبكية وهي الخلايا المأخوذة من خلايا جذعية جنينية. 

والخلايا الجذعية هي الخلايا الرئيسية للجسم وتؤدي إلى نشوء جميع أنواع الخلايا الأخرى والانسجة في الجسم فيما يقول العلماء المؤيدون لاستخدام الخلايا الجذعية الجنينية إنها قد تحدث ثورة في ميادين الطب وتقدم علاجات للعمى وداء السكري أو الاصابات الخطيرة لكن منتقدي هذه التقنية العلاجية يعارضوها لأن الخلايا مأخوذة من أجنة بشرية.

وتضمنت التجربة قيام الجراحين بادخال رقعة مهندسة وراثيا خلف الشبكية لنشر الخلايا العلاجية كي تحل محل الخلايا التالفة في قاع العين. وقال مستشفى مورفيلدز للعيون في بيان اليوم الثلاثاء إن العملية اجريت بنجاح لمريضة في الشهر الماضي "ولم تحدث أي مضاعفات حتى الآن".

 وأضاف البيان "طلبت المريضة عدم نشر اسمها لكن الفريق المعالج يأمل بأن يحدد الشفاء المبدئي لعملية الإبصار في أوائل ديسمبر".

ويمثل اعتلال الشبكية نحو 50 في المئة من جميع حالات الاصابة بالعمى وهي الحالة التي تصيب عادة من تجاوزوا سن 50 عاما وهي نوعان : اعتلال الشبكية الجاف والرطب -الاقل شيوعا من الاعتلال الجاف- والذي ينجم عن قيام أوعية دموية معتلة بتسريب سائل أو دم إلى منطقة في وسط الشبكية.

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)