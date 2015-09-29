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النظام السوري يتجاهل الأمم المتحدة ويقتل40 مدنياً

29/9/2015
صورة أرشيفية

في الوقت الذي تجتمع فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك واستحواذ الملف السوري على القمة الأممية، تجاهل النظام السوري كل ذلك مستمراً في انتهاكاته لحقوق المدنيين العزل وقتل الأطفال والنساء.

فمن جهة، قالت مصادر محلية للجزيرة, إن نحو 40 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء، قتلوا في غارات شنتها طائرات النظام السوري في وسَط سوق شعبية بمدينة الميادين في ريف دير الزور شرقي البلاد.

وعلى صعيد آخر، قالت المعارضة المسلحة إنها قصفت مطار "حميميم" القريب من مدينة جبلة في ريف اللاذقية بعدة صواريخ غراد.

وتقول المعارضة, إن هذا المطار يضم أسلحة روسية شـُـحنت إليه خلال الأيام الأخيرة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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