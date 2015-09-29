"الناصر صلاح الدين"تدعوالمقاومة للتوحد دفاعا عن الأقصى

دعت كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية، إلى اجتماع عاجل لقادة فصائل المقاومة الفلسطينية وتشكيل غرفة عمليات موحدة للدفاع عن ممارسات "العدو الصهيوني" واقتحامه للمسجد الأقصى بطريقة غير مسبوقة.

وأضافت في بيان لها اليوم في ذكرى انطلاقتها الخامسة عشرة أن الانتهاكات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات في القدس تحدث والعالم العربي والإسلامي "مغيب" بفضل الأحداث الداخلية وغياب رد الفعل على المستوى الرسمي الفلسطيني.

وأشارت إلى أنها – أي تلك الكتائب- لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل باستمرار استباحة المقدسات واستمرار الحصار وتعطيل عجلة الاعمار، وستدافع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات مهما تكلفت من ثمن، وأن "العدو الصهيوني" سيدفع فاتورة الحساب بحق جرائمه بحق المقدسات، مؤكدة أن كتائبهم مستمرة في طريق الجهاد والمقاومة.

وطالبت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليتها تجاه "الخرق الفاضح" للقانونين الدولي والانساني ضد الأقصى مؤكدة على حق المقاومة في الدفاع عن المقدسات، كما دعت – الكتائب- حركتي حماس وفتح لتحقيق المصالحة الوطنية العاجلة على أساس حماية الثوابت والمقاومة حتى دحر المحتل عن كامل التراب الفلسطيني دون التنازل عن شبر واحد من الأرض الفلسطينية.