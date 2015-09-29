المقاومة اليمنية تعلن سيطرتها على معظم محافظة مأرب

تقدم جديد حققته المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني في اليمن بدعم من قوات التحالف العربي، فقد أعلنت أمس (الاثنين) سيطرتها على معظم مواقع مليشيا الحوثي في سد مأرب.

وأصبحت معظم طرق إمداد مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في مرمى نيران المقاومة.

وأفاد مراسل الجزيرة في مأرب بأن الاشتباكات المستمرة في الجبهة الغربية للمحافظة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من الحوثيين وقوات صالح, وكذلك عن مقتل خمسة من أفراد المقاومة والجيش الوطني.

وأكد المراسل أن 5 من المقاومة والجيش الوطني قُتلوا، بينما لا تزال المروحيات العسكرية تفتش مواقع الحوثيين حول سد مأرب، بعد تمكٌّن الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على أجزاء واسعة في محيطه.

وقال المقدم, ناجي منيف, القيادي في الجيش الوطني اليمني, إن قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي سيطرت على معظم مواقع مليشيا الحوثي في سد مأرب وصلت الى شرقي المنطقة الوسطى بمحافظة مأرب.

وفي محافظة تعز، قــُتل 24 وأصيب 36 من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع خلال قصف لطائرات التحالف واشتباكات في مختلف الجبهات بالمحافظة.

وأكدت مصادر محلية في المقاومة الشعبية مقتل 6 من أفرادها وإصابة 17 خلال اشتباكات في ضواحي مدينة تعز وثعبات وبالقرب من بيت الرئيس المخلوع وبريد كلابة والصفا.

وأدى القصف العشوائي للأحياء السكنية من قبل مليشيا الحوثي وقوات صالح، إلى مقتل مدنيـَيْن وإصابة 11.

من جهة أخرى، يعاني السكان في عدن وغيرها من تكرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، خاصة في ظل حرارة الجو حالياً.

ويقول مسؤولون في قطاع الكهرباء بالمحافظة إن إنتاج الكهرباء يعاني عجزاً قدره 104 ميغاوات، إلى جانب نقص الاعتمادات المالية التي تؤخر عمليات الصيانة وتهدد بعض محطات الكهرباء العائدة للخدمة بالتوقف مجدداً.