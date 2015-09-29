الفيفا يوافق على نقل مباراة السعودية وفلسطين لملعب محايد

مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) – أرشيف

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه تلقى موافقة الاتحاد الدولي- الفيفا- على نقل مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 إلى ملعب محايد.

وقال الاتحاد السعودي في بيان له أمس الاثنين أنه تلقى قرار اللجنة المنظمة لكأس العالم في الفيفا المتضمن نقل مباراة الإياب بين المنتخبين الشقيقين السعودي والفلسطيني في 13 أكتوبر المقبل إلى أرض محايدة."

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، إن القرار "ظالم ومستهجن" مضيفا في بيان نشره موقع الاتحاد"القرار يعتبر ظلما لفلسطين، مشيراً إلى أن اللجوء للجنة المنظمة لكأس العالم بهذه الطريقة يعكس إصرارا واضحا على رفض القدوم إلى فلسطين تحت أي ظرف من الظروف".

يذكر أن المنتخب الإماراتي كان أول فريق عربي يلعب في الأراضي الفلسطينية مطلع الشهر الجاري، حيث تعادل بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني بالقدس في المجموعة الأولى للتصفيات.

وتحتل الإمارات صدارة المجموعة الأولى في المرحلة الثانية للتصفيات بسبع نقاط مقابل ست للسعودية التي خاضت مباراتين فقط. بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثالث وله أربع نقاط يليه تيمور الشرقية وماليزيا ولكل منهما نقطة واحدة.