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"الفيفا" توقف عضوا تنفيذيا بها مدى الحياة

29/9/2015

الفيفا توقف أحد عناصرها التنفيذية مدى الحياة عن أنشطة كرة القدم

عاقبت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جاك وارنر عضو اللجنة التنفيذية السابق بالفيفا بالإيقاف مدى الحياة عن كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وارنر البالغ من العمر 72 عاما يعد واحدا من 14 مسؤولا في كرة القدم وشركات التسويق الرياضي اتهمتهم الولايات المتحدة في 27 مايو أيار الماضي في قضايا فساد مختلفة تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار.

وأضافت اللجنة في بيان أن وارنر الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) ارتكب "العديد من المخالفات المتنوعة والمتكررة خلال فترة عمله كمسؤول في مناصب رفيعة عديدة ومؤثرة في الفيفا والكونكاكاف."

واستقال وارنر من كل مناصبه عندما خضع للتحقيق من لجنة القيم في 2011 في فضيحة تتعلق بالحصول على أموال مقابل الأصوات. وأسقطت لجنة القيم هذه القضية لأنه لم يعد يرتبط بمجال كرة القدم.

وقالت لجنة القيم بالفيفا إن وارنر خضع للتحقيق بعد استجواب بخصوص عملية التصويت لاستضافة كأس العالم 2018 و2022.

وفي أحدث تطورات هذه الفضيحة قالت السلطات السويسرية الأسبوع الماضي إنها تجري تحقيقات مع سيب بلاتر رئيس الفيفا للاشتباه في سوء الإدارة والاختلاس.

 

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