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الشيخ رائد صلاح : لا نستسلم ..ننتصر أو نموت

29/9/2015

قال الشيخ رائد صلاح،رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بحق الحركة الإسلامية والمناصرين للمسجد الأقصى، لن تخيفهم أو تردعهم عن القيام بواجبهم الأبدي في نصرته.

وأكد صلاح أن أي تهديد قد يفرضه عليهم الاحتلال الإسرائيلي بسبب أدائهم لواجب الانتصار للقدس المحتلة، والمسجد الأقصى المباركين، لن يخضعهم، مشددا على مواصلة تلبية نداءات النفير والاعتكاف أو الرباط في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني " نقولها للاحتلال الإسرائيلي كما قالها عمر المختار للاحتلال الإيطالي، نحن قوم لا نستسلم ننتصر أو نموت بإذن الله تعالى، وهكذا سنبقى حتى يأذن الله بزوال الاحتلال قريبا غير مأسوف عليه وبلا رجعة".

جاء حديث الشيخ صلاح في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى، واعتداءات الاحتلال عليه وعلى المصلين فيه، مصحوبة بتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته بملاحقة الجهات والمؤسسات التي تعمل على نصرة القدس والمسجد والأقصى.

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