السيسي : مصر تقف في طليعة الدول المحاربة لـ "الإرهاب"

السيسي في كلمته أمام الأمم المتحدة (الجزيرة)

على الرغم من تصدر أجندة الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة حتى عام 2030 لأجندة أعمال الدورة السبعين للأمم المتحدة إلا أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم تتطرق إلى تلك الأهداف إلا على هامش كلمته ، حيث طغت عبارات الحرب على الإرهاب على خطاب السيسي مستشهدا في العديد من فقراته بالحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب وما حققته من إنجازات في هذا الإطار .

وأكد السيسي أن مصر تقف في طليعة الدول الإسلامية وخط الدفاع الأول التي تحارب ما وصفه بالإرهاب.

وحول دعم مصر لليمن، أكد الرئيس المصري أن دعم بلاده لليمن في أزمتها جاء استجابة لطلب اليمن في إطار تمسكها بوحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وتطرق السيسي في كلمته إلى الحرب في سوريا منددا بتقسيمها على أيدي من وصفهم بالميليشيات المتطرفة التي تقاتل بعضها بعضا لتحقيق الغنائم على حد وصفه.

وأشار السيسي كذلك إلى الخلاف الدائر في ليبيا مشيرا إلى انتشار الإرهاب والتطرف الذي أدى لمقتل عدد من المصريين على أيدي تنظيم الدولة بحسب وصفه .

ودعا السيسي في نهاية خطابه إلى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية التي وصفها بأنها دائما ما تشكل ذريعة لوجود المتطرفين على حد وصفه .