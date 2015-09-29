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الحورانى: السلطة تضغط على إسرائيل بشأن الأقصى

29/9/2015
 النافذة المسائية

قال  محمد الحوراني نائب رئيس المجلس الاسستشارى لحركة فتح,  إن السلطات الفلسطينية تحركت على أكثرمن صعيد على مستوى العالم من أجل الضغط على إسرائيل  لوقف اعتداءتها  على المسجد الأقصى , مشيرا إلى أن هناك أنشطة لمعظم الدول العربية فى ذلك الاتجاه .

وأضاف الحورانى خلال مشاركته فى النافذة التى خصصتها قناة "الجزيرة مباشر" على مدار اليومين  أن إسرائيل أرادت أن تستغل ظرف الصراعات العربية لتنفيذ مخططاتها فى سياق التقسيم الزماني والمكاني والسيطرة على المسجد الأقصى .

 من جانه قال فؤاد الرازم القيادى بحركة الجهاد الإسلامي إن قضية الأقصى بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام  هى نقطة ارتكاز للعالم الإسلامى أجمع , مشيرا إلى أن حالة الصمت العربى تجاه القضية تعطى الضوء الأخر للاحتلال الإسرائيلى فى استمرار اعتداءاته الوحشية تجاه المسجد الأقصى .

وأضاف الرازم أنه يجب على المقاومة أن تقوم بدورها وهو الدفاع عن الكيانات الإسلامية الفلسطينية .  

وأشار إلى أن عز الأمة فى تحرير الأقصى من أيدى الصهاينة وهوانها فى أن يبقى المسجد الأقصى والقدس فى أيدى الاحتلال الصهيوني .

المصدر : الجزيرة مباشر
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