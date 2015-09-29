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أكبر 10 منتجين للبن .. في يوم القهوة العالمي

29/9/2015

قهوة

تصدر وسم "هاشتاغ" #اليوم_ العالمي_ للقهوة، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء الذي يوافق اليوم العالمي للقهوة في التاسع والعشرين من سبتمبر كل عام، وكتب رواد مواقع التواصل ملايين التغريدات عن عشقهم للقهوة بكافة أنواعها.

وتخصيص يوم عالمي للقهوة فكرة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في بيع القهوة كنوع من أنواع الدعاية لهذا المشروب العالمي.

وتعد البرازيل المنتج الأول للقهوة في العالم تليها على التوالي كل من فيتنام وإندونيسيا وكولومبيا والهند وبيرو وهندوراس وإثيوبيا وجواتيمالا والمكسيك.

والقهوة واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم”. وبحسب دراسات فالقهوة من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة للكثيرين وخاصة في الصباح، فهي ذات رائحة ونكهة مميزة.

وأعلنت العديد من الشركات وصانعو القهوة عن تقديمهم عروضا مجانية وتخفيضات على أكواب القهوة خلال اليوم العالمي للقهوة.

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