أفغانستان تبدأ عملية موسعة لاستعادة قندوز من قبضة طالبان

حالة من الفزع تسود السكان بعد سيطرة طالبان على قندوز (الأوروبية)

قال مراسل الجزيرة في أفغانستان أن الجيش الأفغاني أعلن في بيان صباح اليوم (الثلاثاء) أنه بدأ عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة قندوز شمال البلاد من حركة طالبان.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية تمكنت من السيطرة على مقري الشرطة والسجن المركزي في الولاية.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر بالداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان أطلقوا مساء الأمس سراح 700 معتقل بينهم 350 من مسلحي الحركة من السجن المركزي.

وكانت طالبان قد أعلنت في بيان لها أمس (الاثنين) أن مسلحيها سيطروا على مدينة قندوز بشكل كامل.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن المتحدث باسم الشرطة الافغانية في مدينة قندوز قوله إن مسلحي طالبان تمكنوا من السيطرة على المدينة بعد اشتباكات ومعارك عنيفة مع القوات الأفغانية.

وتعد قندوز أول مدينة رئيسية تسيطر عليها حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان نهاية العام الماضي.