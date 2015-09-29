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أطباء: حقائق كارثية حول تناول "المشروبات الغازية"

29/9/2015
 
المشروبات الغازية تؤثر سلباً على صحة الإنسان(دويتشه فيلله)

حذر فريق من الباحثين الأمريكيين، من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر، والتي تلحق أضرارا بالغة بصحة القلب وقد تؤدى إلى تلفه.

وأوضح الباحثون أن المشروبات الغازية المضاف إليها كميات من السكر أو مشروبات الفاكهة أو الشاي المحلى، فضلاً عن مشروبات الطاقة تؤثر سلبا على الجسم لتزيد مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وكشف الباحثون أن استهلاك حصة أو حصتين يوميا من المشروبات المحلاة بالسكر يعرض الإنسان لخطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 35%  ، وخطر الإصابة بالجلطات الدماغية بنسبة 16% , وخطر الإصلبة بالسكري النوع الثاني  بنحو 26%  .

وأوضحت " مارينا شابارو" اختصاصية تغذية سريرية في مستشفى " جو ديماجيو" للأطفال ، أن الحد من استهلاك هذه المشروبات، يعد خطوة ملموسة في الحد من معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

 

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