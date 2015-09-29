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أسرى فلسطينيون لدى إسرائيل يوقفون إضرابهم عن الطعام

29/9/2015
 أسرى فلسطينين فى يد قوات الاحتلال_ أرشيف

أعلنت الهيئة الفلسطينية لشؤون  الأسرى والمحررين أن 16 أسيرا فلسطينيا يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية أوقفوا اليوم الثلاثاء إضرابهم بموجب اتفاق مع مصلحة  السجون.

وقالت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء إن "إرادة الأسرى الإداريين انتصرت على  إدارة السجان بعد 40 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام واعلانهم تعليقه  اليوم بناء على حوار جرى مع استخبارات إدارة السجون في معتقل النقب  الصحراوي بحضور ممثلي الفصائل في عدة سجون".

وأوضحت الهيئة أن 7 أسرى إداريين و9 أخرين متضامنين معهم حركوا ملف  الاعتقال الإداري التعسفي والجائر بصمودهم في ظروف قاسية وصعبة على مدار  أربعين يوما في زنازين انفرادية وتحت الضغوطات النفسية والجسدية، رافعين  شعار "يسقط الاعتقال الإداري".

وحسب الهيئة اضطرت السلطات الإسرائيلية لفتح حوار مع الأسرى بعد أن شعرت  أن إضرابهم الذي اختلف في طابعه كونه موجة ضد الاعتقال الإداري كقانون  وضد المحاكم العسكرية التي أعلنوا مقاطعتها بأنه سيحرك الوضع في السجون  وخارجها.

وذكرت الهيئة أن معركة الاعتقال الإداري ستبقى مستمرة ما دام قانون  الاعتقال الإداري مطبقا، وما دامت حكومة إسرائيل تستخدمه كجزء من  السيطرة والقمع والانتقام بحق المعتقلين.

ودعت هيئة شئون الأسرى والمحررين إلى "استراتيجية وطنية شاملة سياسية  وقانونية لمواجهة السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى ولأجل إسقاط القوانين  الظالمة التي تنتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.

وحسب مصادر حقوقية فلسطينية فإن السلطات الإسرائيلية تعهدت بعدم تجديد الاعتقال الإداري الاثنين من الأسرى المضربين ودراسة ملفات خمسة آخرين من  ضمن المضربين احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

يذكر أن سبعة أسرى إداريين لدى إسرائيل أعلنوا عن بدء إضراب مفتوح عن  الطعام منذ 40 يوما ثم انضم إليهم تسعة آخرون تضامنا مع مطلبهم بإنهاء  الاعتقال الإداري.

وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف فلسطيني بينهم أكثر من 180 على بند الاعتقال  الإداري والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد  الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة  غير محددة زمنيا.

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