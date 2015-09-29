أبو حلبية: تهويد القدس حلم "صهيوني" سيبدده توحد المقاومة

حول الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى قال الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن "العدو الصهيوني" يكثف من هجماته الشرسة والمسعورة في تلك الأيام مرتكباً جرائم حرب في محاولة لتهويد مدينة القدس وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية وتغيير الهوية العربية وتزوير التاريخ.

وأضاف خلال لقاء على "الجزيرة مباشر" أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن لتنفيذ مخططاته الصهيونية وبالتالي يصعد من هجماته الخطيرة تزامناً مع أعياد اليهود.

ولفت "أبو حلبية" بأن العدو الصهيوني بدأ تنفيذ مخططاته بخطوة لم تحدث من قبل وهي إغلاق كل بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، فضلاً عن إشعال النيران بأرضية المسجد القبلي وإحراق باب الجنائز.

وأوضح أن "العدو الصهيوني" يستهدف المئات من الفلسطينيين المقدسيين معظمهم من الطلاب بالقتل والإصابات والاعتقالات، فضلاً عن اعتقال الأطفال.

وأشار "أبو حلبية" إلى أن الصهاينة يريدون فرض أمر واقع لتحقيق هدفين، أولهما السيطرة الصهيونية الكاملة والهيمنة على المسجد الأقصى وإدارته بطريقتهم والسماح بشعائرهم المزعومة بجوار الهيكل المزعوم، والثاني فرض التقسيم الزماني والمكاني داخل ساحات الأقصى من أجل إدخال الصهاينة لاسيما في هذا التوقيت مع أعيادهم.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي استغل حالة الحروب المشتعلة في المنطقة العربية والصراعات الداخلية بين الحكام والشعوب وانشغالهم عن قضية القدس والأقصى بمشاكلهم الداخلية، فضلاً عن الانقسام في الداخل الفلسطيني بين حماس وفتح، وإشغال أهالي غزة بمشاكلهم اليومية وفك الحصار وواقعهم المرير وظروفهم المعيشية، وإشغال أهل الضفة بواقع التعامل الأمني مع "العدو الصهيوني" واعتقال أبنائهم وحتى الأطفال.

وأضاف "أبو حلبية" أن "العدو الصهيوني" لا يعترف سوى لغة القوة وبالتالي يجب على فصائل المقاومة أن تتوحد لمواجهته فهو يستهتر بكل قيمنا ويرتكب جرائم حرب بحقنا وبحق مقدساتنا وتاريخنا وحتى مقابرنا ولابد من ملاحقتهم ومقاضاتهم دولياً.

ووجه "أبو حلبية" رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن عليه أن ينهي الانقسام فوراً لتتوحد كل الجهود لنصرة الأقصى المبارك، وعلى الفصائل الفلسطينية أن تفعل دورها بشكل أكبر نصرةً للأقصى، وعلى المنظمات الدولية وحقوق الإنسان التي تدعى المحافظة على القانون الدولي الإنساني عليهم تنفيذ وتطبيق هذا القانون على "العدو الصهيوني الغاشم".