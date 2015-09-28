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48 قتيلاً سورياً على يد قوات النظام في يوم واحد

28/9/2015

بلغ عدد قتلى وضحايا النظام  في سوريا  أمس (الأحد) (48) شخصاً، بينهم (12)  طفلاً و (1) تحت التعذيب، وذلك بحسب التقرير اليومي للجنة السورية لحقوق الإنسان والتي ترصد الانتهاكات بحق الشعب السوري بشكل يومي.

ففي محافظة إدلب قتل (14) شخصاً، بينهم (1) في الاشتباكات ضد قوات النظام، و (13) جراء القصف على بلدات السعن الأسود و القريتين، و ضحايا جدد تم توثيقهم جراء مجزرة حي الوعر يوم السبت 26-9-2015.

وقتل في محافظة إدلب (11) شخصاً، بينهم (9) جراء القصف معظمهم في بلدة حيش، و(1) في انفجار لغم من مخلفات قوات النظام، و(1) في الاشتباكات ضد  قوات النظام.

أما في العاصمة دمشق وريفها فقتل (9) أشخاص، بينهم (4) في الاشتباكات ضد قوات النظام، و(5) بسبب القصف.

وقتل في محافظة حماة (4) أشخاص، بينهم (2) بسبب القصف، و(1) في الاشتباكات ضد قوات النظام، و(1) برصاص قوات النظام في حي التضامن في دمشق حيث يسكن.

كما قتل (3) في محافظة درعا، بينهم (1) في الاشتباكات ضد قوات النظام و(1) بسبب القصف، و(1) برصاص فصائل المعارضة المتنازعة في الريف، بالإضافة إلى (2) قضيا في محافظة الرقة

وتم توثيق (2) قتلا بسبب القصف في محافظة دير الزور، و(2) في محافظة حلب أحدهما برصاص الميليشيات الكردية على طريق الكاستيللو والآخر بسبب القصف على حي المعصرانية. بالإضافة لتوثيق (1) قتل من محافظة القنيطرة وهو إعلامي أثناء تغطيته لإحدى المعارك.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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