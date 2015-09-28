40 قتيلاً بمعارك تعز والتحالف يكثف غاراته بصنعاء ومأرب

أفاد مراسل الجزيرة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن بمقتل 37 من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح في مواجهات مع المقاومة في عدة مناطق بينها ثعبات والجحملية.

كما قُـتل 7 من أفراد المقاومة في تلك المواجهات، وصدت المقاومة محاولات قوات الرئيس المخلوع للسيطرة على عدة مواقع.

من جهتها، شنت طائرات التحالف مساء (الأحد) 3 غارات جوية على مواقع لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، في مدينة المَخا الساحلية غرب تعز.

وجاءت الغارات ضمن سلسلة الغارات اليومية على مواقع المليشيات في مدينة المخا وباب المندب، واستهدفت مزارع تابعة لموالين للحوثيين تستخدم لتخزين الأسلحة في المنطقة.

وحصلت الجزيرة على صور تظهر أسلحة الحوثيين والرئيس المخلوع التي دمرتها الغارات في منطقة واحجة قرب ميناء المخا الذي يعد أهم مركز ومعقل للمهربين في اليمن.

وفي صنعاء، قال مراسل الجزيرة إن طائرات التحالف شنّت سلسلة غارات على مواقع يسيطر عليها الحوثيون، استهدفت دار الرئاسة وجبل النهدين في المنطقة ذاتها.

كما استهدفت الغارات معسكر الشرطة العسكرية ومعسكر الحفا ومواقع مختلفة في منطقة بيت معياد.