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28 سبتمبر/ أيلول في ذاكرة التاريخ ..محطات ومواقف

28/9/2015

جمال عبد الناصر

شهد يوم الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول العديد من المحطات والأحداث في التاريخ الحديث كان لها أثرا كبيرا على البشرية وغيرت العديد من الأمور في بلدان مختلفة ..فيما يلي نذكر أبرز تلك الأحداث.

1928- الولايات المتحدة تعترف بنظام نانجينغ الوطني في الصين بقيادة تشان كاي تشيك.

 1956- محطة نووية في ماركول (فرنسا) تنتج الكهرباء للمرة الأولى في القارة الأوروبية.

1964- اغتيال الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي في منفاه في البرازيل.

 1970- وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

 1994- فرنسا تشارك للمرة الأولى منذ 1966 في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في اشبيلية.

 1995- توقيع اتفاق "اوسلو 2" في واشنطن حول توسيع نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني ليشمل الضفة الغربية.

 2000- اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

 2008- وفاة عبد الكريم الخطيب مؤسس حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب.

 2008- وفاة الممثل الأميركي بول نيومن أحد أساطير هوليود عن 83 عاما.

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