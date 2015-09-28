28 سبتمبر/ أيلول في ذاكرة التاريخ ..محطات ومواقف

شهد يوم الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول العديد من المحطات والأحداث في التاريخ الحديث كان لها أثرا كبيرا على البشرية وغيرت العديد من الأمور في بلدان مختلفة ..فيما يلي نذكر أبرز تلك الأحداث.
1928- الولايات المتحدة تعترف بنظام نانجينغ الوطني في الصين بقيادة تشان كاي تشيك.
1956- محطة نووية في ماركول (فرنسا) تنتج الكهرباء للمرة الأولى في القارة الأوروبية.
1964- اغتيال الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي في منفاه في البرازيل.
1970- وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
1994- فرنسا تشارك للمرة الأولى منذ 1966 في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في اشبيلية.
1995- توقيع اتفاق "اوسلو 2" في واشنطن حول توسيع نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني ليشمل الضفة الغربية.
2000- اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
2008- وفاة عبد الكريم الخطيب مؤسس حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب.
2008- وفاة الممثل الأميركي بول نيومن أحد أساطير هوليود عن 83 عاما.