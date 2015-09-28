واشنطن: جهود مشتركة مع موسكو لحل النزاع بسوريا

وزير الخارجية الأمريكي-جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري إن واشنطن قلقة من التحركات الروسية الأخيرة في سوريا.

وأشار إلى أن لقاء الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) في نيويورك يأتي لبدء جهود مشتركة للتوصل لوقف النزاع في سوريا دون وجود قوات أجنبية فيها.

من جهته، قال بوتين إنه أبلغ بنفسه قادة تركيا والسعودية والأردن بإنشاء مركز المعلومات التنسيقي في بغداد مع كل من سوريا والعراق وإيران.

وأضاف بوتين في حوار مع شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية أن موسكو أبلغت واشنطن بهذه الخطوة معرباً عن أمله في إيجاد أرضية مشتركة مع الأمريكيين لمواجهة ما سماه الاٍرهاب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فرنسي -طلب عدم ذكر اسمه- أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند, أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعهما في نيويورك بأن بوسع طهران لعب دور في تسهيل التوصل لحل سياسي في سوريا. لكن أولاند شدد، وفقاً للمصدر ذاته، على أن الرئيس بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من ذلك الحل.

من جهته قال روحاني, إن الحديث عن تغيير سياسي في سوريا يمكن أن يأتي بعد هزيمة من وصفهم بالمتشددين.

وأضاف روحاني, أنه إذا كانت هناك رغبة في هزيمة ما وصفه بالإرهاب في سوريا, فلا يمكن إضعاف حكومة الأسد, وإن استبعاد بشار الأسد سيجعل سوريا ملاذاً آمنا للمتطرفين حسب وصفه.

وعن هزيمة ما وصفه بالإرهاب في سوريا قال روحاني, إن ذلك لا يمكن تحقيقه من خلال الضربات الجوية وحدها.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن مستقبل سوريا يجب أن يخلو من نظام بشار الأسد، وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال كاميرون في مقابلة خاصة مع الجزيرة -على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- إنه بالإضافة للعمليات العسكرية للقضاءعلى تنظيم الدولة يجب التوصل إلى عملية انتقالية للسلطة في سوريا تفضي إلى رحيل الأسد.