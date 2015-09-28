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"هاشتاج" خسوف_ القمر يكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

28/9/2015

خسوف القمر

تصدر وسم "هاشتاج" خسوف_القمر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين لمتابعة ظاهرة خسوف القمر حيث ألقى ظل الأرض بوهج محمر على القمر نتيجة تزامن نادر لخسوف القمر مع أقرب قمر كامل لهذا العام، وهذا النوع من الخسوف القمري الكامل أو ما يسمى "القمر الدامي" يظهر أكبر وأكثر توهجاً عن المعتاد، حيث يصل إلى النقطة التي يكون فيها أقرب للأرض، وهذه الظاهرة بحسب وكالة "ناسا: تحدث كل ثلاثين سنة فقط.

أغلب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الظاهرة على هاشتاج خسوف_القمر بالدعوة إلى الاستغفار والدعاء والصلاة، فكتب @nayef_aak على تويتر "جميع العالم  يراقب المشهد ويرتعد منه خوفاً فما بالكم بخروج الشمس من مغربها اللهم امنا يوم البعث والنشور".

وكتب @qassami90 على تويتر "القمر بقى 90? منه أحمر وجزء صغير أبيض سبحانك سبحانك سبحانك يا مالك الملكوت".

أما @_sarmadi فكتب " جدّدوا توبتكم .. واستغفروا كثيراً .. واقتربوا من الله .. فما هذه إلا آيات ليخبركم الله بغضبه".

 وعلى موقع فيسبوك كتب Ashly Ashton "هذا هو سبب ما لم يجعلني أنم حتي الآن"، كذلك كتب Mohammad Zudi  على "فيسبوك": "خسوف القمر منظر في غاية الجمال والروعة سبحان الخالق".

المصدر : الجزيرة مباشر
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