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موديز: الاقتصاد العالمي يمر بأسوأ فترة منذ 8 عقود

28/9/2015
 
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني

ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد العالمي يجتاز في الوقت الحاضر أسوأ وضع شهده منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأضافت أن ديون الشركات ذات الفئة المتوسطة، أو المتدنية لن تستطيع النجاة بنفسها من نتائج الأعراض التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

وقالت الوكالة إن الانكماش المستمر في أسعار السلع الصناعية يمثل دليلاً ناصعاً على تراخي الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن أسعار النفط بدأت بالاقتراب من أدنى مستوياتها التي سجلتها خلال سنوات الكساد العظيم في حين هبط مؤشر أسعار المعادن الأساسية إلى مستويات شهدناها لآخر مرة في صيف 2009.

ولفتت موديز إلى أن الترابط الوثيق بين معدلات نمو الاقتصاد العالمي ومؤشر موديز لأسعار المعادن الصناعية يشير إلى مراجعة تصنيف عام 2015 لنمو الاقتصاد العالمي، وتخفيضه من مستوى 3.1% إلى مستوى يتراوح بين 2.5% و3%.

 

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