منتخب قطر يحجز مقعده في الدور ربع النهائي من كأس آسيا

منتخب قطر لكرة السلة _ أرشيف

حجز منتخب قطر مقعده في الدور ربع النهائي من كأس آسيا في كرة السلة المقامة في الصين حتى 3 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بفوزه على كوريا الجنوبية 69-63 (الأشواط 13-17 و22-14 و13-19 و21-13) اليوم (الاثنين) في الجولة الثانية من منافسات الدور الثاني.

وعوض المنتخب القطري الذي تبقى افضل نتيجة له في البطولة القارية حصوله على المركز الثالث عامي 2003 في الصين و2005 على أرضه، خسارته أمام الأردن (71-84) أمس (الأحد) ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية بفارق نقطة عن الصين المضيفة التي بقيت الطرف الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة حتى الان بتغلبها على لبنان 90-71 (الاشواط 24-17 و20-12 و21-21 و25-22) ما سمح لها أيضا بحجز مقعدها في ربع النهائي.

ويدين المنتخب القطري الذي أنهى الدور الأول في صدارة مجموعته، بفارق المواجهة المباشرة مع لبنان، إلى "مهد محمد" الذي سجل 16 نقطة مع 10 متابعات وأضاف كل من "كلينتون جونسون" و"سعد عبد الرحمن علي" 15 نقطة.

أما في المباراة الثانية، فتخطى المنتخب الصيني المضيف، نظيره اللبناني دون عناء يذكر في مباراة هيمن عليها من البداية حتى النهاية، وتجاوز فيها 6 من لاعبيه حاجز العشر نقاط وكان أفضلهم يي جيانليان (19 نقطة مع 5 متابعات) فيما كان "جازمن يونغبلود" و"باسل بوجي" الأفضل في الناحية اللبنانية (14 نقطة لكل منهما).

لن تتواجه المنتخبات التي لعبت ضد بعضها في الدور الأول، ثم تتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي، قبل مواصلة المشوار نحو النهائي.

ويتأهل بطل المسابقة إلى الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو 2016، وتخوض المنتخبات الثلاثة التي تليه في الترتيب ملحقا عالميا مؤهلا إلى الأولمبياد إلى جانب 15 منتخبا من العالم بين 5 و11 من يوليو/تموز 2016.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهة المباشرة عن الهند الرابعة، وهو سيكون أمام مهمة صعبة كونه يواجه إيران غدا (الثلاثاء) في مباراته الأخيرة.