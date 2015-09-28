مقتل العشرات من الأمن العراقي على يد تنظيم الدولة بالفلوجة

صورة أرشيفية لأحداث العنف بالعراق

أكدت مصادر عسكرية مقتل ستة عشر جندياً الليلة الماضية في تفجير شاحنة ملغمة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة البحيرات، شمال شرقي الفلوجة.



كما قتل شرطيان في اشتباك مع مسلحي التنظيم في منطقة "كولي كمب"، شمال غربي الفلوجة؛ في حين عثر على ست جثث لأفراد من الشرطة على طريق المكسر.



وفي قضاء حديثة، غربي الأنبار، قتل خمسة من مسلحي الحشد العشائري والشرطة في قصف لتنظيم الدولة، الذي نفذ أيضاً هجوماً من الجهتين الجنوبية والشرقية لمدينة حديثة، وأصبح على بعد نحو ثلاثة كيلومترات فقط من مركزها.



من جانب آخر قال رئيس أركان الجيش العراقي بالوكالة عثمان الغانمي إن الخطط العسكرية تسير وفق جدول مدروس لتأمين التنسيق بين مناطق القتال في أطراف الرمادي.

وأضاف الغانمي، في تصريحات على هامش زيارته لمناطق القتال شمال الرمادي، أن العمليات القتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية كانت متوقفة في المحور الشمالي لوجود نقص في عدد القوات، مبيناً أن العمليات ستستمر بعد أن أمّنت وزارة الدفاع أعداداً إضافية من الجنود.