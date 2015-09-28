ماخوس : الموقف الروسي من سوريا لم ولن يتغير

منذر ماخوس

أكد سفير الائتلاف السوري في فرنسا منذر ماخوس في تصريح لموقع الجزيرة مباشر تعقيبا علي كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأمم المتحدة أكد أن الكلمة كانت متوقعة والموقف الروسي لم ولن يتغير فهو يبحث عن مصالح روسيا في المنطقة وسيظل يدعم نظام بشار متعللا بمكافحة الارهاب وقتال تنظيم الدولة الاسلامية .

وأضاف ماخوس أن موقف الرئيس الأمريكي الذي عبر عنه خلال كلمته أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كان جيدا وحاسما ويتناغم كذلك مع المصالح الأمريكية مشيرا إلى تمسك الائتلاف بعدم وجود بشار الأسد كجزء من أي تسوية أو عملية انتقالية في المستقبل.