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ماخوس : الموقف الروسي من سوريا لم ولن يتغير

28/9/2015
منذر ماخوس

أكد سفير الائتلاف السوري في فرنسا منذر ماخوس في تصريح لموقع الجزيرة مباشر تعقيبا علي كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأمم المتحدة أكد أن الكلمة كانت متوقعة والموقف الروسي لم ولن يتغير فهو يبحث عن مصالح روسيا في المنطقة وسيظل يدعم نظام بشار متعللا بمكافحة الارهاب وقتال تنظيم الدولة الاسلامية .

وأضاف ماخوس أن موقف الرئيس الأمريكي الذي عبر عنه خلال كلمته أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كان جيدا وحاسما ويتناغم كذلك مع المصالح الأمريكية مشيرا إلى تمسك الائتلاف بعدم وجود بشار الأسد كجزء من أي تسوية أو عملية انتقالية في المستقبل.

 

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