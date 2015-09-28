لهواة التصوير .. نصائح هامة لتصوير خسوف القمر

خسوف القمر

يترقب متابعو الفضاء في كل أنحاء العالم الليلة ظل الأرض يلقي بوهج محمر على القمر نتيجة تزامن نادر لخسوف القمر مع أقرب قمر كامل لهذا العام، وهذا النوع من الخسوف القمري الكامل أو ما يسمى "القمر الدامي" يظهر أكبر وأكثر توهجاً عن المعتاد، حيث يصل إلى النقطة التي يكون فيها أقرب للأرض.

وبحسب وكالة "ناسا" فإنه مرّ أكثر من 30 عاما على تزامن خسوف قمري عملاق مع خسوف قمري، ولن يحدث الخسوف القمري الكلي المقبل حتى عام 2018، كما لن يحدث التزامن في الخسوف القمري العملاق المقبل حتى 2033″.

إذا كنت من هواة التصوير فإن حدثا مثل خسوف القمر الليلة لا يجب تفويته بأي حال من الأحوال .. هذه فرصة رائعة لالتقاط صور الخسوف لكن عليك أولا أن تعرف ما المطلوب منك لتحصل على صور جيدة لهذا الحدث الهام.

الكاميرا: ينصح خبراء التصوير بأن يتم تصوير الخسوف باستخدام كاميرا ريفليكس وإن لم توجد يمكن استخدام كاميرا مدمجة بـ"زووم" كبير.

حامل للكاميرا: نصيحة عامة وهي ألا يتم التصوير ليلا بدون تثبيت الكاميرا على حامل لمنع الاهتزازات أثناء التقاط الصورة لذلك يجب استخدام حامل الكاميرا لتصوير خسوف القمر.

جهاز تحكم عن بعد "ريموت": جهاز التحكم هنا له دور كبير في الحصول على صورة جيدة لمنع حدوث أي حركة قد تؤثر على الصورة وإذا لم يكن لديك الجهاز يمكن استخدام مؤقت الكاميرا الموجود بالفعل في معظم الكاميرات.

المكان المناسب: يجب اختيار مكان مناسب لتصوير خسوف القمر وأفضل الأماكن أن يتم التصوير في مكان معتم وليس من وسط مدينة مضيئة على سبيل المثال.

وضع القياس النقطي: استخدم وضع القياس النقطي من الكاميرا لتتمكن من قياس نسبة الضوء بدقة أكبر لأن الهدف الرئيسي الوحيد هو القمر، والذي يتميز بإضاءة موحدة.

أقصى بعد بؤري: استخدم أقصى بعد بؤري في عدستك، فكلما كان البعد البؤري أكبر كلما ظهر القمر بحجم أكبر والعكس بالعكس. وينصح خبراء التصوير باستخدام عدسة ذات بُعد بؤري يتراوح بين 250مم إلى 350مم.

أقل نسبة "أيزو": يستحن استخدام قيمة أيزو منخفضة.