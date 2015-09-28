قنصل مصر بتونس يتهم إدارة الزمالك بـ"إنعدام النخوة"

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ـ أرشيف

في واقعة غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية فوجئ العشرات من مشجعي نادي الزمالك من رابطة "ألتراس وايت نايتس" بمنعهم من حضور مباراة فريقهم مع فريق النجم الساحلي التونسي والتي أقيمت أمس بتونس في دور الذهاب لنصف الكونفيدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز ساحق للنجم علي الزمالك 5-1.

وحينما استفسر أعضاء "وايت نايتس" وعددهم 56 فردا عن سبب منعهم من حضور المباراة رغم سماح الأمن الوطني التونسي لهم بحضورها، أخبرهم مسؤولو الأمن التونسيين أن إدارة فريقهم صنفتهم بأنهم مجموعة إرهابية.

واضطر "محمد محمود" القنصل المصري في تونس إلى التدخل لإنهاء "المهزلة".

وهاجم القنصل مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب طريقة تعامله مع جماهيره التي سافرت من مصر لمؤازرة الفريق في تونس أمام النجم الساحلي التونسي.

وقال في تدوينة على صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "صعبة جدا لما تروح تطلع مواطنين مشجعين من مركز الأمن الوطني علشان مجلس إدارتهم مبلغ أنهم مصنفين جماعه إرهابية، اخص عالنخوة!!!!!!!!!"

ويرتبط "مرتضي منصور" رئيس نادي الزمالك بعلاقة عداء ممتدة مع راوابط الألتراس عامة وألتراس الزمالك خاصة وزعم أنهم دبروا محاولة لاغتياله، وحصل منصور على حكم قضائي بحظر روابط الألتراس بعد وصفه المتكرر لهم بانهم جماعة ارهابية .

ويتهم ألتراس الزمالك مرتضي منصور بتدبري مذبحة استاد الدفاع الجوي التي راح ضحيتها اكثر من 20 مشجعا من مشجعي نادي الزمالك.

وسبق أن اتهم منصور بالمشاركة في موقعة الجمل التي دبرها نظام مبارك للقضاء على ثورة يناير، كما تم حبسه بعد تعديه بالسب على رئيس مجلس الدولة السابق.