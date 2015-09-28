روحانى: الاتفاق النووى مع إيران منع حربا فى الشرق الأوسط

الرئيس الإيرانى _ حسن روحانى

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى إن العقوبات ضد إيران كانت غير منصفة واستندت لمزاعم غير حقيقية, مشيرا إلى أن الاتفاق النووى مع إيران منع حربا فى الشرق الأوسط ويمكن أن يكون نموذجا للتغييرفى المنطقة .

وأشار روحانى إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط هو النظر فى الأسباب المؤدية للإرهاب, مضيفا " نتوقع أن يتم اتخاذ خطوات إيجابية نحو إخلاء الشرق الأوسط من الأ سلحة النووىة ",لافتا إلى أن السلام والتنمية معا يبددان الغضب بين الدول ويمهدان لإحترام الأخر.

وأوضح الرئيس الإيرانى أن بلاده مستعدة للمساعدة فى نشر الديمقراطية فى سوريا واليمن, والعراق وافغانستان , كما تسعى للمساعدة فى محاربة الإرهاب.

أعرب روحانى عن أمله فى بناء نظام دولى يتسم بالسلام بدون التدخل فى شؤن الأخر, مشيرا إلى أن إيران بكل إمكانياتها الاقتصادية والثقافية من الممكن أن تكون محورا فعالا فى المنطقة .

كما دعا لتشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب والتطرف ومعالجة المشاكل بدون قتل للأطفال الأبرياء, لافتا إلى أن العراق وسوريا واليمن أمثلة على معاناة الشعوب من التطرف والغزو والعدوان .

وقال" مانشهده اليوم من دمار وإرهاب سببه الاحتلال والتدخل العسكرى فى أفغانستان والعراق" .