داوود أوغلو : لا دور للأسد في أي انتقال سياسي بسوريا

أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي

نقلت صحيفة حريت التركية اليوم الاثنين عن رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو قوله إن بلاده لا تزال تعارض أي انتقال سياسي في سوريا يكون فيه دور للرئيس بشار الأسد .وتركيا أشد منتقدي الأسد منذ انزلاق سوريا إلى حرب أهلية في 2011 وتلومه على العنف الذي أودى بحياة مئات الألوف وتشريد ملايين آخرين من السوريين وتصر على إزاحته.

في حين أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان له تصريحات مختلفة في هذا الشأن الإسبوع الماضي حينما قال ان الفترة الإنتقالية في سوريا يمكن أن تتم بوجود الاسد او بدونه ،. وفي وقت لاحق قال إردوغان إن تصريحاته لا تمثل تغييرا في سياسة أنقرة.

وقالت صحيفة حريت إن داود أوغلو الموجود في نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة قال يوم الأحد إن تركيا تقبل أي حل سياسي يوافق عليه السوريون لكن يجب ألا يكون الأسد جزءا منه.

ونقلت عنه قوله "مقتنعون بأن بقاء الأسد في السلطة خلال الفترة الانتقالية لن يجعلها انتقالية. نعتقد أن هذا الوضع سيتحول إلى أمر واقع دائم. ما نقتنع به في هذا الشأن لم يتغير."

وأصرت تركيا منذ وقت طويل على أن إزاحة الأسد ضرورية لحل الأزمة الإنسانية في سوريا. وفي تركيا أكبر تجمع للاجئين السوريين في العالم يزيد عدده على مليونين.

وكانت صحف محلية نقلت عن إردوغان قوله الأسبوع الماضي إن "عملية انتقالية بدون الأسد أو بالأسد ممكنة." لكنه أشار إلى الموقف الذي تتخذه تركيا منذ وقت طويل قائلا "لا يمكن لأحد أن يتصور مستقبل سوريا مع الأسد. ليس ممكنا قبول شخص مسؤول عن قتل ما بين 300 ألف و350 ألف شخص.. (هو) دكتاتور."

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لقناة سكاي نيوز التلفزيونية يوم الأحد إن الأسد يمكن أن يكون جزءا من حكومة انتقالية لكن ينبغي ألا يكون جزءا من مستقبل سوريا