توقعات باندلاع انتفاضة ثالثة ضد محاولات تقسيم الأقصى

قبل 15 عاما اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينة صارخة فى وجه العدو الصهيونى , ولكنه يواصل اقتحامه لساحات المسجد الأقصى حتى اليوم .

قال حسن بدران المتحدث باسم حركة حماس إن كل المبررات والأسباب والعوامل لقيام انتفاضة ثالثة موجودة , مشيرا إلى أن الانتفاضة الأولى والثانية لم تكن بقرار من أحد ولكنها كانت بقرار الشعب الفلسطينى , لافتا إلى أن الحدث الذى أشعل الأولى والثانية كان نسبيا .

وأضاف بدران فى لقائه مع الجزيرة مباشر أن الشعب الفلسطينى قادر على إيجاد قادة سياسين وعسكريين لحكم فلسطين .

وقال أن الأسير يشعر بالارتياح طالما المقاومة الشعبية ثابتة فى تصديها لقوات الاحتلال الإسرئيلى, معتبرا أن قضية القدس هى لب القضية الفلسطينية باعتباره مكانا لكل المسلمين وليس مكانا لأحد بعينه .

من جانبه قال خضر عدنان القيادى بالجهاد الإسلامى فى نابلس عبر مداخلة هاتفية إن السبيل الوحيد لدحر العدو الصهيونى هو الوحدة والتماسك الفلسطينى , مشيرا إلى أن الاحتلال يكون واهما إذا ظن أن الفلسطينيين سيتركون الأقصى , لافتا إلى أن الأقصى خط أحمر .

وقال مصطفى الصواف المحلل السياسى الفلسطينى إن العوامل الدافعة لإندلاع انتفاضة جديدة متاحة , متهما السلطات الفلسطينية بالوقوف بجانب المعتدين على باحات المسجد الأقصى من خلال تقييد حركة المقاومة الشعبية.

وأشار الصواف إلى أن تحقيق المصالحة الفلسطينية بات مستحيلا خاصة فى ظل التسلط الدائم من الرئيس محمود عباس على المقاومة الشعبية .

ودعا المحلل السياسى الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن ترفع يدها عن المقاومة الفلسطينية حتى تتمكن من الدفاع عن المسجد الأقصى .

وفى إجابته على سؤال وضعة فريق موقع الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالقناة, هو , في الذكرى الـ 15 لـ "انتفاضة الأقصى، هل تتوقع اندلاع انتفاضة جديدة ضد محاولات تقسيم الأقصى؟

قال سيد محمد

هذه المرة انتفاضة للأمة الإسلامية بأسرها وليس فلسطين وحدها

Naser Chahrour

أعتقد أن إسرائيل هي التي تريد انتفاضة ثالثة لأنها ستسمح لها بتهجير أكبر عدد من فلسطيني الضفة الغربية

Fuad Al Moshe

اتوقع انتفاضة .. يعقبها معركة عالمية ينتصر فيها الإسلام وتحرر القدس من الاحتلال

رحيل القوافي

طبعاً نتوقع انتفاضة جديدة لأن هذا العمل التخريبي الذي لحق ببيت المقدس لم يسبق له نظير حتى اليوم، ثم إن بقية المقدسات المسيحية لم تدمر، إذاً هذا العدوان متعمد و يستدعي قيام انتفاضة

الفردوس المفقود

أنا أؤمن بأن الانتفاضات ليست من صنع البشر.. لن يحدث تغيير إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا

Ana Hassanine

إن شاء الله الثالثة ثابتة

ياسمين الشام

إن شاء الله تكون انتفاضه ثالثة ..لأنه إذا ما خربت ما بتعمر

Mohamed Farmowy@

يا رب انتفاضة للأمة الإسلامية على ما يجري في الوطن العرب

Aml Ragab

شباب المساجد هم من سيحررون القدس بإذن الله

Med Mohammed@

إن شاء الله تكون هناك انتفاضة على الخونة والمتصهينين قبل الصهاينة

أوزدين-محمد-عمر@

نحن مع الشعب الفلسطيني لنصرة القدس.. معه قلبا وقالبا وليعلم العدو الصهيوني أن فلسطين والأقصى بأكملها للمسلمين شاءوا أم أبوا

Kareem Kurdi@

لا أعتقد ان شيئا سيحدث… فهناك من رضى في المناطق المحتلة عن الأوضاع الحالية كما أن هناك توافقا وقبولا إقليميا من دول الطوق

الجربي—صادق@

اللهم إنا نستودعك الأقصى المبارك والمرابطين فيه، فاحفظهم من كيد الصهاينة، ولا تحقق لهم به غاية، ولا ترفع لهم عليه راية، وحرره في القريب العاجل يا جبار