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بوتين يؤكد دعم بلاده لجيش الأسد

28/9/2015

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستعقد في الأيام القريبة اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن الدولي لبحث التنسيق بين جميع القوى المواجهة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي كلمة ألقاها أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قال بوتين إن المراد من هذا الاجتماع الذي تعقده روسيا بصفتها رئيسا للمجلس في دورته الحالية، هو تحليل التهديدات المحدقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار بوتين إلى أن ظهور تنظيم الدولة كان في الأساس لمحاربة أنظمة غير مرغوب  فيها على حد وصفه متمسكا بدعم جيش بشار الأسد الذي وصفه بالمحارب للإرهابيين .

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده تقدم الدعم الفني للجيش السوري والجيش العراقي على السواء لمواجهة ما وصفه بالإرهاب في الدولتين.

وأضاف بوتين أن التدخل في الشرق الأوسط أدى إلى نشر الفوضى والتطرف والإرهاب مشددا على وجود خلافات بين أعضاء مجلس الأمن ومصرحا بوجود ما وصفها بمساع بعض الدول لتهميش الأمم المتحدة .

يذكر أن الوفد الأوكراني انسحب من القاعة بمجرد بدء كلمة الرئيس الروسي .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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