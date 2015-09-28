بان غي مون: محاربة الإرهاب ليست مبررا لانتهاك حقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة "بان غي مون" إنه يجب على الدول ألا تستغل قضية محاربة الإرهاب فى انتهاك حقوق الإنسان, مضيفا أنه على الجميع أن يتحد فى مواجهة المجموعات الإرهابية على مستوى العالم.

وأضاف الأمين العام خلال كلمته فى افتتاح الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "أن الصحفيين غير مجرمين وعلينا أن نكفل لهم حقهم فى ممارسة مهمتهم ".

وقال إن الأمم المتحدة تعمل على تضييق الهوة بين الأغنياء والفقراء حتى تجعل هذا العالم أفضل للجميع, مشيرا إلى أنها تمد الجسور مع شركائها لإرساء مبادئ السلام فى المناطق المشتعلة بالصراعات.

وأوضح أنه يجب تضيق الفجوة بين الرجال والنساء حتى يشارك الجميع فى تحقيق التنمية المستدامة.

وعن أوضاع اللاجئين قال الأمين العام هناك أكثر من 60 مليون لاجئ على مستوى العالم تركوا أوطانهم نتيجه الحروب, مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية ملحة, مضيفا أن هناك 21 مليون يمني منهم 80% يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع فى اليمن، وعلى الأمم المتحدة أن تعتمد على العملية السلمية للحل, داعيا جميع الأطراف المتحاربة فى اليمن للجلوس على طاولة الحوار للخروج من الأزمة.