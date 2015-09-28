بالفيديو .. أوباما يدعو لمرحلة انتقالية بدون الأسد

قال الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" إن هناك من يدعو إلى دعم الطاغية "بشار الأسد" بحجة محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع روسيا وإيران من أجل إيجاد حلول للأزمة السورية، ولكن هذا لا يعني الموافقة على العودة إلى ما قبل الحرب .

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته على هامش الدورة السبعين للأمم المتحدة أن أهم أسباب بدء الحرب في سوريا هو عمليات القمع والقتل التي واجه بها نظام "بشار الأسد" المظاهرات السلمية في مختلف المدن، وأن الأمر لم يعد شأنا داخليا عندما يذبح طاغية مثل "بشار الأسد" عشرات الآلاف من أبناء شعبه فهذا يرتبط بالبشرية جمعاء مؤكدا على أهمية وجود مرحلة انتقالية في البلاد لا تشتمل على وجود الأسد.

وعن الأزمة في ليبيا أكد "أوباما" أن تدخل المجتمع الدولي في الأزمة منذ بدايتها كان لتجنيب البلاد الدخول في صراعات، مثنيا على جهود الأمم المتحدة هناك لتشكيل حكومة وحدة وطنية .

وأكد الرئيس الأمريكي أن الشعوب تكون أكثر أمنا عندما تحترم النظام العالمي، مشيرا إلى أن التعامل مع إيران كان اختبارا واضحا لقوة النظام الدولي ونجاحه بشكل جيد حيث انضمت الدول إلى تطبيق العقوبات التي فرضت على إيران حتى عادت ورضخت أمام أمريكا والدول الكبرى لمراقبة برنامجها النووي لمدة عامين .

وأضاف "أوباما" أن الولايات المتحدة تعلمت درسا قاسيا في العراق حيث لا يمكن فرض الاستقرار بالقوة ما لم تتعاون الدول، مؤكدا في الوقت ذلك استمرار الحرب التي يقودها التحالف الدولي ضد تنظم الدولة الإسلامية.

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية قال "أوباما" إن هناك ضغوطا تحاول الولايات المتحدة وشركائها فرضها على روسيا بشكل يسمح لأوكرانيا بسط سيادتها على أراضيها مؤكدا تحقيق نتائج إيجابية تجاه الأزمة.