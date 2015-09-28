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النجم الساحلي يسحق الزمالك بنصف نهائي الكونفدرالية

27/9/2015

النجم الساحلي

حقق النجم الساحلي التونسي انتصاراً مدوياً على ضيفه الزمالك المصري، الأحد، بخماسية مقابل هدف وحيد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".

وأحرز أهداف الفريق التونسي مروان تاج (5 و83) والجزائري بغداد بونجاح (11) وعلية البريقي (35) وصدام بن عزيزة (86) فيما سجل أحمد حفني هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 25.

وبهذه النتيجة سيكون على الزمالك الفوز برباعية نظيفة في مواجهة الإياب حتى يمر للمباراة النهائية.

وفي مباراة نصف النهائي الأول، عاد الأهلي المصري بهزيمة من أرض أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بهدف دون رد، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والنجم يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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