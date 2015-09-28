السعودية تعلن اكتشافها لخلية إرهابية جديدة بالرياض و الدمام

مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية السعودية " ارشيف "

أعلن المتحدث باسم الداخلية السعودية كشف خلية جديدة لتنظيم الدولة الإسلامية، مكونة من خمسة أشخاص، في أربعة مواقع، ثلاثة منها في مدينة الرياض والرابع في مدينة الدمام.



وقال المتحدث باسم الوزارة إنه تم الكشف عن وكر للقاءاتهم في حي الفيحاء، بالرياض، وإن الخلية لها علاقة بيوسف السليمان، الانتحاري الذي نفذ التفجير بمسجد أبها.



وقالت الداخلية السعودية إن العملية الأمنية نتج عنها قتيلان، هما عبد العزيز زيد الشمري، وعقيل عميش المطيري، فضلاً عن القبض على ثلاثة أشخاص آخرين، وجميعهم من المطلوبين للسلطات.



وأضافت الوزارة أن عقيل المطيري هو من قائمة الـ85 مطلوباً، واستعيد من العراق وتم سجنه ثلاثة أعوام، وتسلل إلى اليمن وعاد متسللاً. بينما المطلوب فيصل الغامدي كان قد هدد والديه بالقتل، ووالده أبلغ عنه.